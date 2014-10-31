Російський рубль знову ввійшов у піке
09:52, 31 жовтня 2014Фінанси
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29 жовтня ЦБ продав валюти на 125,08 мільярда рублів.
REUTERS
Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:20 мск п'ятниці зріс на 35 копійок у порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 41,99 рубля, повідомляє Прайм.
Курс євро до рубля збільшився на 28 копійок - до 52,7 рубля.
При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 32 копійки - до 46,81 рубля.
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За даними регулятора, 29 жовтня ЦБ продав валюти на 125,08 мільярда рублів.
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