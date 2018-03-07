МВФ назвав терміни четвертого перегляду програми кредитування України

У Фонді заявили, що досі деякі параметри програми не виконані.

Україна може розраховувати на четвертий перегляд програми кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже до травня 2018 року, якщо українська влада зможе продемонструвати прогрес у виконанні необхідних реформ у найближчі місяць-два.

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Про це в інтерв'ю НВ заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Досі деякі параметри не виконані — прийняття закону про незалежний антикорупційний суд, реформа енергетичного сектору та забезпечення фіскальної політики, яка була б спрямована на досягнення цілей програми. Якщо українська влада зможе домогтися швидкого прогресу у вирішенні цих питань, то четвертий перегляд програми буде завершено до травня", — сказав він.

Він також зазначив, що Фонд бачить бажання української влади рухатися вперед і завершити черговий перегляд програми, але це складний процес.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

Водночас, МВФ за підсумками роботи представників Фонду в Києві з 12 по 16 лютого закликали невідкладно розглянути законопроект про антикорупційний суд, а також виконати зобов'язання в енергетичній та податково-бюджетній сферах.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ 2 млрд дол.