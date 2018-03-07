МВФ назвав терміни четвертого перегляду програми кредитування України

17:59, 07 березня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Україна може розраховувати на четвертий перегляд програми кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже до травня 2018 року, якщо українська влада зможе продемонструвати прогрес у виконанні необхідних реформ у найближчі місяць-два.

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Про це в інтерв'ю НВ заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Досі деякі параметри не виконані — прийняття закону про незалежний антикорупційний суд, реформа енергетичного сектору та забезпечення фіскальної політики, яка була б спрямована на досягнення цілей програми. Якщо українська влада зможе домогтися швидкого прогресу у вирішенні цих питань, то четвертий перегляд програми буде завершено до травня", — сказав він.

Він також зазначив, що Фонд бачить бажання української влади рухатися вперед і завершити черговий перегляд програми, але це складний процес.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

Водночас, МВФ за підсумками роботи представників Фонду в Києві з 12 по 16 лютого закликали невідкладно розглянути законопроект про антикорупційний суд, а також виконати зобов'язання в енергетичній та податково-бюджетній сферах.

Національний банк прогнозує, що в 2018 році Україна отримає від МВФ 2 млрд дол.

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Теги: #кредит МВФ#умови МВФ