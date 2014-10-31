Золото подешевшало до мінімуму з 2010 року
10:08, 31 жовтня 2014Фінанси
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Ф'ючерси на золото з поставкою в грудні 2014 року на Чиказькій товарній біржі подешевшали на 2,7% до $1166,2 за унцію
З початку поточного року золото подорожчало на 15% / Фото УНІАН
Вартість ф'ючерса на золото з поставкою в грудні 2014 року під час торгів на Чиказькій товарній біржі впала на 2,7% до 1166,2 долара за унцію до мінімуму з 30 липня 2010 року, повідомляє ТАСС.
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З початку поточного року золото подорожчало на 15% до максимуму в березні на рівні 1391 долара за унцію, однак потім цей дорогоцінний метал почав дешевшати, і на даний момент його вартість нівелювала все попереднє зростання, опустившись на 2,7% щодо закриття торгів 31 грудня 2013 року.
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