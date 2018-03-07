Гривня йде на вихідні в значному плюсі: зміцнилася до 26,05 за долар

З відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 25 копійок.

У середу, 7 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановились на рівні 26,01/26,05 грн/дол.

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Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 25 копійок вищі, порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановились на рівні 32,29/32,33 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,0937 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 570 угод на суму 539,82 млн дол.