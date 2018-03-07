Компанії нардепа Клімова через суд позбавились від майже 13 мільярдів гривень боргу

Судді постановили, що взяття банком на баланс переданого у заставу футбольного стадіону в Одесі, ринкова вартість якого близько 1,2 млрд грн, – достатньо для виконання в повному обсязі кредитних зобов'язань на загальну суму 12,7 мільярди гривень.

Компанії пов'язані з народним депутатом Леонідом Клімовим, колишнім власником АТ "Імексбанк", через суд позбавились боргів на 12,7 мільярдів гривень.

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, судді господарського суду Одеської області своїм розʼясненням до ухвали про закриття провадження у справі заборгованості фактично «пробачили» позичальникам-інсайдерам АТ «Імексбанк» борг. Судді постановили, що взяття банком на баланс переданого у заставу футбольного стадіону в Одесі, ринкова вартість якого близько 1,2 млрд грн, – достатньо для виконання в повному обсязі кредитних зобов'язань на загальну суму 12,7 мільярди гривень.

Зазначається, що за кілька місяців до визнання неплатоспроможним власниками АТ «Імексбанк» було виведено високоліквідні застави за 41 кредитом юрсіб-інсайдерів. Єдиною заставою по кредитам був футбольний стадіон в Одесі, вартість якого напередодні переоцінили до 7,8 мільярдів для проведення оборудки.

Читайте такожФонд гарантування продасть кредити на балансі "Імексбанку", забезпечені спортбазою в ОдесіФонд гарантування вкладів оскаржив таку схему. Паралельно із цим, у травні 2017 року, в рахунок погашення зобовʼязаннь за чотирма кредитними договорами із сорока одного, АТ «Імексбанк» у позасудовому порядку звернув стягнення на предмет іпотеки та набув права власності на футбольний стадіон в Одесі.

"Намагаючись перешкодити банку звернути стягнення на стадіон іпотекодавцем (позичальником банку) було ініційовано судовий спір, який розглядався у господарському суді Одеської області. Зважаючи на обставини, за яких справа потрапила на розгляд вказаного складу суду (позивачем сім разів заявлялися однакові позовні заяви з недоліками, очевидно з метою «обійти» систему автоматизованого розподілу справ) та сумніви в неупередженості, АТ «Імексбанк» подав заяву про відвід судді, яку фактично без обґрунтування було відхилено. Та оскільки на дату останнього судового засідання предмет спору у справі уже був відсутній (на той момент власником стадіону вже став АТ «Імексбанк»), ухвалою суду провадження у справі було закрито", - повідомили у прес-службі.

Через тиждень після цього представники компанії-позичальника звернулися до суду з черговою заявою зля роз'яснення попередньої ухвали.

"У результаті, 16 лютого 2018 року суд виніс ухвалу, якою суддя Никифорчук М. І. роз’яснив свою ухвалу про закриття провадження у справі №916/485/17, «встановивши певні факти» та фактично перетворивши звичайну процесуальну ухвалу на рішення суду по суті спору. Так, зокрема суд «встановив», що боржниками, буцімто, виконано в повному обсязі зобов'язання на загальну суму 12,7 млрд грн, при тому, що вартість стадіону незалежні оцінювачі визначили на рівні 1,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже не перша спроба боржників АТ «Імексбанк» за допомогою судових рішень позбутися боргу. Так, з аналогічною метою у січні 2018 року троє позичальників, кредити яких не було погашено за рахунок іпотечного майна (стадіону), звернулися до господарського суду Одеської області з заявами про визнання наказів про стягнення з них заборгованості, виданих судом у 2016 році такими, що не підлягають виконанню.