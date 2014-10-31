Найбільший російський банк ВТБ через санкції просить у держави допомогу в $5 млрд

Російський ВТБ просить кілька сотень мільярдів рублів на докапіталізацію, розповів «Ведомостям» один з держбанкірів, причому частину цієї суми банк хоче отримати до кінця року.

Про те, що ВТБ обговорює поповнення капіталу, знає й людина, близька до чиновників фінансового блоку уряду РФ. Держбанку потрібно більше 100 млрд руб. - до 200 млрд, підтвердило джерело в групі ВТБ, з них 50-70 млрд - в цьому році.

Читайте такожРосія через санкції і дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%Схема надання цих коштів обговорюється, продовжує джерело, основних варіантів три: ВТБ отримає гроші з фонду національного добробуту (ФНД) і купить на них облігації Мінфіну, або отримає гроші від Зовнішекономбанку (ВЕБ) та на відповідну суму купить бонди держкорпорації, або через банк гроші підуть ФНД на інфраструктурні проекти - ФНД дасть ВТБ кошти, щоб той профінансував відібрані проекти.

Докапіталізація ВТБ вже обговорювалася на нарадах у прем'єра Дмитра Медведєва і першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова, вказує федеральний чиновник. За його словами, обговорювався порядок сум 50-70 млрд руб. в цьому році, всього - 200 млрд. Втім, додає він, рішення ще не прийнято.

Представники ВТБ і Шувалов від коментарів відмовилися, запит у ВЕБ залишився без відповіді.

Порівняне за розміром вливання від держави в капітал ВТБ в цьому році вже отримував. У вересні ВЕБ конвертував виданий в кризу субординований кредит ВТБ в привілейовані акції, що збільшило його капітал на 214 млрд руб.

Зростання банку необхідне: зберігається підвищений попит російських компаній на кредити через закриття зовнішніх ринків. Збільшувати капітал за рахунок прибутку важко - йде нарахування резервів, які з'їдають прибуток, рентабельність капіталу держбанку недалека від нуля.