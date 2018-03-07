Після довгих вихідних долар і євро значно подешевшають: НБУ зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 12 березня: 100 USD – 2609.3953 грн; 100 EUR – 3240.0861 грн; 10 RUR - 4.5939 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2609.3953 (7 березня – 2634.8957)

100 EUR – 3240.0861 (7 березня – 3270.1691)

10 RUR – 4.5939 (7 березня – 4.6632)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,05 грн/дол. З відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 25 копійок.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,29/32,33 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,0937 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 570 угод на суму 539,82 млн дол.