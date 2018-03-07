Депутати пропонують повністю скасувати 3 групу ФОП

На думку авторів проекту, це допоможе вивести українську економіку з тіні.

У Верховній Раді днями зареєстрований законопроект № 8089, суть якого - зміни в податкову систему країни. Його автори — депутати БПП Андрій Шинькович і Геннадій Чекіта пропонують скасування третьої групи для тих платників податків, які обирають для себе спрощену систему оподаткування.

Про це повідомляє AIN.ua. Зараз в Україні діє спеціальний податковий режим, розрахований на малих підприємців. Його основна перевага — сплата єдиного податку замість окремих податків і зборів, спрощена бухгалтерія та звітність. 3-я група — дуже популярна серед українських IT-підприємців та фрілансерів, з поточною ставкою єдиного податку в 5%.

Відміна 3 групи оподаткування — одна з норм, яку пропонують депутати. 3 група, за словами авторів проекту, часто використовується, щоб оптимізувати виплату зарплат: мова йде про випадки, коли фактично наймані працівники укладають з роботодавцем договір як ФОП, що дозволяє економити на податках із зарплати.

Також депутати пропонують знизити ставку ПДВ з 20% до 16% — щоб бізнеси перестали намагатися оптимізувати сплату цього податку. Всі ці заходи, на думку авторів проекту, допоможуть вивести українську економіку з тіні.