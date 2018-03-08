Єврокомісія розкритикувала податкову політику низки країн ЄС

ЄС розглядає варіанти посилення податкового режиму, за яким компанія має платити податки там, де отримує прибутки, а не там, де розташований її головний офіс.

Європейська комісія розкритикувала сім країн-членів ЄС за "агресивну" податкову політику, спрямовану на залучення багатонаціональних компаній через створення "податкових гаваней".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Єврокомісія вказала на Бельгію, Кіпр, Угорщину, Ірландію, Люксембург, Мальту та Нідерланди, стверджуючи, що вони займаються податковою політикою, яка підриває цілісність європейського єдиного ринку.

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"Ці практики можуть поставити під загрозу справедливість та рівні умови діяльності на нашому внутрішньому ринку, і вони збільшують навантаження на платників податків ЄС", - сказав євро комісар П'єр Московічі.

"Ми повинні бути впевнені, що справедливе оподаткування стає нормою, як правило без будь-яких винятків, за межами та всередині ЄС", - додав він.

У Європі зростає незадоволення тим, що деякі країни використовували свої податкові режими для залучення транснаціональних компаній, таких як Apple, Facebook та Google. Занепокоєння полягає в тому, що компанії платять набагато менше податків, ніж вони повинні, на шкоду європейським платникам податків.

ЄС розглядає варіанти посилення податкового режиму, за яким компанія має платити податки там, де отримує прибутки, а не там, де розташований її головний офіс.