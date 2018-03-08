Китай пригрозив США "необхідною відповіддю" на нові мита
Якщо Сполучені Штати Америки запровадять мита на імпорт сталі та алюмінію, Китай вдасться до відповідних кроків у відповідь.
Про це в четвер, 8 березня, заявив міністр закордонних справ країни Ван Ї, повідомляє DW.
"Китай буде змушений вдатись до виправданої та необхідної відповіді", - зауважив міністр, якого цитує інформагенція Reuters. Ван Ї висловив переконання, що наслідки торговельної війни можуть бути лише шкідливими, особливо якщо вона розпочнеться в умовах глобалізації. Водночас урядовець запевнив, що Китай "не буде і не має потреби витісняти Сполучені Штати".
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Цього тижня США мають намір запровадити мито у 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній. Цей крок має протидіяти дешевому імпорту сталі та алюмінію з-за кордону, насамперед із Китаю. На думку президента США Дональда Трампа, дешевий імпорт підриває американську промисловість та негативно впливає на ринок праці.
Заява Трампа про нові мита викликала невдоволення і в Євросоюзі. 7 березня єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що ЄС вдасться до контрзаходів і може запровадити мито на деякі товари зі США, зокрема на віскі, арахісове масло та журавлину.