Китай пригрозив США "необхідною відповіддю" на нові мита

Якщо США запровадять мито на імпортні сталь та алюміній, Китай відповість контрзаходами, повідомив глава МЗС КНР Ван Ї.

Якщо Сполучені Штати Америки запровадять мита на імпорт сталі та алюмінію, Китай вдасться до відповідних кроків у відповідь.

Про це в четвер, 8 березня, заявив міністр закордонних справ країни Ван Ї, повідомляє DW.

"Китай буде змушений вдатись до виправданої та необхідної відповіді", - зауважив міністр, якого цитує інформагенція Reuters. Ван Ї висловив переконання, що наслідки торговельної війни можуть бути лише шкідливими, особливо якщо вона розпочнеться в умовах глобалізації. Водночас урядовець запевнив, що Китай "не буде і не має потреби витісняти Сполучені Штати".

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Цього тижня США мають намір запровадити мито у 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній. Цей крок має протидіяти дешевому імпорту сталі та алюмінію з-за кордону, насамперед із Китаю. На думку президента США Дональда Трампа, дешевий імпорт підриває американську промисловість та негативно впливає на ринок праці.

Заява Трампа про нові мита викликала невдоволення і в Євросоюзі. 7 березня єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що ЄС вдасться до контрзаходів і може запровадити мито на деякі товари зі США, зокрема на віскі, арахісове масло та журавлину.