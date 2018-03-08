Експерт пояснив лютневе зміцнення гривні до долара

Зміцнення гривні до долара забезпечила сприятлива ситуація на зовнішніх ринках, зокрема зростання цін на сировинні товари.

Зміцнення національної валюти України до долара США, що триває з середини січня 2018 року, обумовлено сприятливою ситуацій на зовнішніх ринках для українських експортерів та пов'язаних з цим ростом валютної виручки.

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Таку думку висловив УНІАН головний економіст "Альфа-Банку" (Україна) Олексій Блінов.

"Зростання цін на сировинні товари триває. Зокрема, місячний обсяг експортної виручки України від продажу металопродукції вже перевищив 1 мільярд доларів на місяць, збільшившись порівняно з кінцем 2017 року більш ніж на 100 мільйонів доларів", - сказав експерт.

Крім того, він зазначив, що за останній місяць подорожчали зернові на 7-12 доларів за тонну.

"Це ще додаткові 50 мільйонів доларів експортної виручки на місяць. У масштабах українського ринку приріст експортних надходжень лише за двома базовими груп за такий короткий термін на 150 мільйонів доларів на місяць - це значні обсяги", - додав Млинців.

Експерт підкреслив, що позитивна цінова динаміка спостерігається вже багато місяців поспіль, формуючи в учасників ринку оптимістичні очікування.

За його словами, чергове підвищення облікової ставки Національного банку підтримує попит на гривневі активи.

"Так, на останньому аукціоні 6 березня Мінфіну довелося підвищити рівень процентних ставок за ОВДП з терміном обігу 6-12 місяців до 17% річних, а по 3-місячних паперів до 17,5%", - пояснив Блінов.

Крім цього, як зазначив експерт, в Україні розпочався традиційний сезон низького попиту на іноземну валюту. "Другий квартал зазвичай має найкраще сальдо зовнішньоторговельного та поточного балансів, коли співвідношення попиту і пропозиції на ринку сприяє зміцненню гривні", - резюмував він.

Довідка УНІАН. В Україні девальвація гривні до долара за 2017 рік становить лише 3,2%, однак з 18 грудня минулого року національна валюта практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 гривні/долар.

У другій половині січня поточного року девальваційний тиск на гривню на валютному ринку ослаб, і за станом на кінець місяця обмінний курс гривні до долара повною мірою відіграв втрачені з початку року позиції.

Як наслідок, курс зміцнився на 3,8% в лютому і 4% з початку року, що і дозволило НБУ продовжити поповнення резервів на міжбанківському ринку.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку становлять 26,01/26,05 гривні/долар.