У січні 68 працюючих в Україні банків отримали прибуток - НБУ

Разом з тим 16 банків завершили січень зі збитками.

За підсумками січня 2018 року 68 працюючих в Україні банків отримали прибуток на загальну суму 3,012 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Згідно з наведеними даними, найбільший показник прибутку у "Приватбанку" (1,105 мільярда гривень), "Райффайзен Банку Аваль" (451,6 мільйона гривень) і "Укрсиббанку" (231,1 мільйона гривень).

Разом з тим, 16 банків завершили січень зі збитком, загальна сума якого становила 1,668 мільярда гривень. У тому числі найбільший збиток отримали "Укрексімбанк" (455 мільйонів гривень), "Укрсоцбанк" (445,8 мільйона гривень) та неплатоспроможний банк "Фінансова ініціатива" (349,5 мільйона гривень).

Загалом, як зазначив регулятор, прибуток банківської системи за січень становив 1,344 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.