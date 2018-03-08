НБУ пом'якшив вимоги до кредитних посередників банків

Регулятор скасував вимогу про розміщення на веб-сторінці банку фотографій працівників кредитного посередника.

Національний банк України пом'якшив вимоги до кредитних посередників банків, у тому числі скасував вимогу про розміщення на веб-сторінці банку фотографій працівників кредитного посередника та реквізитів кожного посередницького договору.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №23, яке набирає чинності 7 березня, також регулятор пом'якшив вимоги до працівників, документообігу та контролю щодо кредитних посередників.

Цією ж постановою регулятор зобов'язав банки інформувати НБУ про види діяльності, які будуть здійснюватися певним кредитним посередником у сфері споживчого кредитування.

Довідка УНІАН. C 10 червня 2017 року в Україні діє Закон "Про споживче кредитування", який встановлює правові підстави для діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування і наділяє Нацбанк повноваженнями встановлювати вимоги до кредитних посередників банків та їх діяльності.

Національний банк почав вести на офіційному сайті реєстру кредитних посередників банків, який дозволить споживачам банківських послуг отримувати розгорнуту інформацію про кредитних посередників, що знизить ризик незаконних дій з боку шахраїв, які видають себе за представників банків, і підвищить якість інформування позичальників про умови та вартості кредитів.