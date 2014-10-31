Гривня продовжує триматися на рівні 13,45 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що кількість угод на валютному міжбанку традиційно незначна, і попит на валюту перевищує пропозицію.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 16,30/16,90 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,30/0,32 грн/рубль.

Нагадаємо, сьогодні НБУ проведе інтервенцію для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол., для участі у якій банки можуть подавати по одній заявці у межах 10% від заявленого обсягу інтервенції.

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Як повідомляв УНІАН, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.

28 жовтня до середини торгів котирування гривні зрушилися у бік зниження і до закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол., що, на думку експертів, викликане завершенням парламентських виборів та очікуваннями можливої зміни політики Національного банку на валютному ринку.

У той самий день НБУ заявив про наміри продовжити інтервенції на валютному ринку, і 29 жовтня провів інтервенцію для підкріплення кас банків, внаслідок якої продав банкам 86,84 млн дол. США за курсом 12,95 грн/дол.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що гривня на міжбанку зміцнилася до 13,45 за долар.