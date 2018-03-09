Австралійські метеорологи майнили біткойни на робочому місці

Два співробітника підозрюються у використанні потужних комп'ютерів метеобюро для майнінгу криптовалют.

Два співробітника Національного бюро метеорології підозрюються у використанні службового обладнання для майнінгу біткойнів.

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Про це повідомляє The Guardian.

Два співробітника IT-департаменту Національного бюро метеорології підозрюються у використанні потужних комп'ютерів метеобюро для майнінгу криптовалют.

Представники бюро відмовилися від коментарів, мотивуючи це тим, що "розслідування триває".

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року в інституті Патона виявили "фабрику" для майнінгу криптовалюти Bitcoin.

Слідство зазначило, що для реалізації злочинного наміру на території Лікувально-оздоровчого комплексу "ІЕЗ ім. Патона" було розміщено 200 одиниць комп'ютерного обладнання, так звані "майнери".