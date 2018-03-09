Австралійські метеорологи майнили біткойни на робочому місці
10:37, 09 березня 2018Фінанси
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Два співробітника підозрюються у використанні потужних комп'ютерів метеобюро для майнінгу криптовалют.
Иллюстрация REUTERS
Два співробітника Національного бюро метеорології підозрюються у використанні службового обладнання для майнінгу біткойнів.
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Про це повідомляє The Guardian.
Два співробітника IT-департаменту Національного бюро метеорології підозрюються у використанні потужних комп'ютерів метеобюро для майнінгу криптовалют.
Представники бюро відмовилися від коментарів, мотивуючи це тим, що "розслідування триває".
Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року в інституті Патона виявили "фабрику" для майнінгу криптовалюти Bitcoin.
Слідство зазначило, що для реалізації злочинного наміру на території Лікувально-оздоровчого комплексу "ІЕЗ ім. Патона" було розміщено 200 одиниць комп'ютерного обладнання, так звані "майнери".
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