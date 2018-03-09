У Китаї виступили проти криптовалют в якості платіжного засобу

Народний банк Китаю відмовляється визнавати кріптовалюти в якості платіжного засобу.

Народний банк Китаю (ЦБ) не визнає кріптовалюти в якості платіжного засобу і вважає, що занадто швидке поширення подібних ненадійних фінансових продуктів може призвести до непередбачуваних негативних наслідків на фінансовому ринку, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови фінансового інституту Чжоу Сяочуань.

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"Наприклад, биткоин та інші цифрові валюти виходять на ринок занадто швидко, і вони недостатньо надійні. Їх занадто швидке поширення може призвести до негативного впливу на споживачів. Крім того, вони можуть привести до самих непередбачуваних наслідків на фінансовому ринку... З точки зору Народного банку Китаю, ненадійні продукти мають бути зупинені, а деякі обіцяють продукти повинні проходити через ретельну перевірку", - заявив на прес-конференції Чжоу Сяочуань.

Він нагадав, що в серпні минулого року ЦБ Китаю прийняв рішення припинити операції ICO, а пізніше заборонив прямі угоди між юанем і біткойном. "Віртуальні гроші начебто біткойна на даний час не визнаються Народним банком Китаю і банківською системою в якості платіжного засобу на зразок готівкових грошей", - заявив він.

Голова центрального банку Китаю підкреслив, що, незважаючи на те, що нові технології – загалом хороша річ, ніколи не потрібно забувати про безпеку фінансових продуктів і ринку. "Ми не маємо створювати спекулятивні продукти для досягнення негайного збагачення. Ми завжди маємо надавати споживачам ефективні, безпечні і захищені продукти. Ми ніколи не повинні йти проти існуючої фінансової системи і правил", - заявив Чжоу Сяочуань.

Він додав, що Китай як і раніше вивчає нові технології, але вважає, що запуск нових продуктів має відбуватися лише після ретельного тестування і вивчення.