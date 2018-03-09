Китай має намір зробити юань світовою валютою

Мета Пекіна - використовувати національну валюту в міжнародних фінансових операціях та інвестиціях.

Влада Китаю має намір продовжувати курс поступової інтернаціоналізації юаня.

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Про це повідомляє Росбалт.

За словами голови Народного банку КНР Чжоу Сяочуаня, мета Пекіна - використовувати національну валюту в міжнародних фінансових операціях та інвестиціях. Також Китаю планує відкрити свій фінансовий ринок.

"Що стосується подальшої ролі уряду або ЦБ в інтернаціоналізації юаня, то, на мій погляд, можна налагодити комунікацію між внутрішніми і міжнародними ринками капіталу", - додав Сяочуань.

У листопаді 2015 року юань за рішенням МВФ був включений до кошика SDR, куди входять долар, євро, фунт стерлінгів та єна.