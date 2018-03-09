Китай має намір зробити юань світовою валютою
11:28, 09 березня 2018Фінанси
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Мета Пекіна - використовувати національну валюту в міжнародних фінансових операціях та інвестиціях.
Ілюстрація REUTERS
Влада Китаю має намір продовжувати курс поступової інтернаціоналізації юаня.
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Про це повідомляє Росбалт.
За словами голови Народного банку КНР Чжоу Сяочуаня, мета Пекіна - використовувати національну валюту в міжнародних фінансових операціях та інвестиціях. Також Китаю планує відкрити свій фінансовий ринок.
"Що стосується подальшої ролі уряду або ЦБ в інтернаціоналізації юаня, то, на мій погляд, можна налагодити комунікацію між внутрішніми і міжнародними ринками капіталу", - додав Сяочуань.
У листопаді 2015 року юань за рішенням МВФ був включений до кошика SDR, куди входять долар, євро, фунт стерлінгів та єна.
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