МВФ досі не визначився, коли відправить до України оціночну місію (відео)

Ключова вимога МВФ просте: Україна повинна довести відданість реформам не на словах, а на ділі.

Без місії виділення наступного траншу неможливе. Однак постійний діалог з Києвом на всіх рівнях - від офіційного до робочого - триває.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Ключова вимога МВФ проста: Україна має довести відданість реформам не на словах і не в разових демонстраціях", - йдеться в повідомленні.