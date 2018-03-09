МВФ досі не визначився, коли відправить до України оціночну місію (відео)

11:50, 09 березня 2018
Фінанси
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REUTERS

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Ключова вимога МВФ проста: Україна має довести відданість реформам не на словах і не в разових демонстраціях", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #місія МВФ#кредит МВФ