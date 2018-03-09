Єврокомісія хоче виділити Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1 мільярда євро

В ЄК розраховують, що Європарламент, Рада ЄС та держави-члени затвердять відповідне рішення.

Європейська комісія пропонує Раді ЄС та Європейському парламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги (МФД) в розмірі 1 млрд євро.

Про це віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс написав своїй сторінці у Twitter.

«Комісія пропонує 1 мільярд євро нової макрофінансової допомоги для України. Важливо, що ЄС стоїть (разом з Україною), і це (МФД) підтримає країну. Ми розраховуємо, що Європейський парламент, Рада ЄС та держави-члени затвердять це рішення», - зазначив він.

На брифінгу речник Європейської комісії Александр Вінтерштайн також повідомив, що «Європейська комісія затвердила пропозиції щодо нової програми макрофінансової допомоги на суму 1 мільярд євро для України, щоб підтримати стабілізаційні та структурні реформи».

«Нова програма ставить за мету досягнення економічної стабільності та підтримку структурних реформ, на що були спрямовані й три попередні МФД», - наголосив він.

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Речник ЄК зазначив, що умовою для отримання допомоги буде реалізація реформ, розроблених для того, щоб «реагувати на уразливі місця, які є в українській економіці».

Це вже четверта програма, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу від Брюсселя. З 2014 року Єврокомісія надала Україні 3,4 млрд євро МФД у вигляді кредитів з низькими відсотками. З цієї суми 1,61 млрд було виділено у 2014 та 2015 роках в рамках першої та другої програм МФД. У квітні 2015 року ЄС вирішив надати третю програму допомоги у розмірі 1,8 млрд євро, з яких 600 млн залишилися невикористаними через невиконання Україною вимог програми.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що ключовою вимогою ЄС до України для отримання четвертої програми макрофінансової допомоги є запуск автоматичної верифікації електронних декларацій.

За словами заступника керівника Головного директорату Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катерини Матернової, нова програма макрофінансової допомоги ЄС для України в розмірі 1 млрд євро може бути затверджена в разі продовження співробітництва країни з Міжнародним валютним фондом.