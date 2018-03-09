Влада Бельгії заперечує «зникнення» більше €10 мільярдів із заморожених рахунків прихильників Каддафі

Про зникнення 10 мільярдів із 16,1 мільярда євро засобів на чотирьох заморожених в рамках санкцій ООН проти Лівії рахунках повідомив бельгійський тижневик Vif.

Віце-прем'єр, голова МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс назвав фейком інформацію про "зникнення" коштів із заморожених лівійських рахунків у бельгійському банку Euroclear.

Про зникнення 10 мільярдів із 16,1 мільярда євро засобів на чотирьох заморожених у рамках санкцій ООН проти Лівії рахунках повідомив бельгійський тижневик Vif, переадет Прайм.

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Рахунки були відкриті лівійською інвестиційною компанією Libyan Investment Authority та її філією Libyan Foreign Investment Company. За даними журналу, кошти, заморожені в березні 2011 року в рамках прийнятих РБ ООН санкцій проти Муаммара Каддафі та його сім'ї, зникли в 2013-2017 роках. При цьому рішень про розморожування цих авуарів урядом Бельгії не приймалося.

"Свобода преси, звичайно, є, але коли інформація є неправдивою, я чекаю, що вона буде виправлена. Також чекаю від тих, хто зробив з цього державну справу, що вони віддадуть собі звіт в тому, що це нічому не відповідає", - заявив Рейндерс агентство Belga.

Редакція Vif у відповідь категорично відкинула термін "фейк-ньюс", вжитий віце-прем'єром. Видання пише, що Мінфін Бельгії, "який ми запитали 2 березня про 10 мільярдів (євро – ред.), які "випарувалися", цю інформацію зовсім не спростував". "Нам відповіли, що казначейство не видавало дозвіл на жодне розморожування (засобів), без уточнень", - заявили в Vif.

У лютому журнал повідомив, що бельгійське правосуддя домагається "розморожування" 16,1 мільярда євро, в тому числі 1,9 мільярда євро готівкою, які зберігаються в банку Euroclear.

За інформацією тижневика, брюссельський суддя Мішель Клез почав розслідування після отримання скарги від компанії — ліквідатора некомерційної організації Global Sustainable Development Trust (GSDT). Вона була заснована бельгійським принцом Лораном, який в 2008 році підписав з лівійською владою договір про заліснення пустельних районів у Лівії. Однак угоду було розірвано лівійською стороною в 2010 році.

Цивільний суд Брюсселя, повідомляв Vif, двічі зобов'язав своїм рішенням Лівію виплатити компенсацію GSDT за розрив контракту в односторонньому порядку. Однак лівійська влада досі відмовляється платити. У 2015 році GSDT подала судову скаргу за фактом "зловживання довірою" та "відмивання" грошових коштів.

Восени 2017 року суддя Клез спробував домогтися від Euroclear виділення частини коштів для виплати компенсації, але безуспішно. Журнал пояснює це тим, що банк має статус міжнародного клірингового центру і це дозволяє йому відмовити у вилученні коштів на вимогу судової інстанції.