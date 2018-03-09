Порошенко привітав рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні
Президент Петро Порошенко привітав рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні.
Про це він написав у Twitter.
«Вітаю рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні на підтримку реформ та економічного зростання. Це є важливим елементом пакету моїх останніх домовленостей з лідерами Євросоюзу щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС», - зазначив Порошенко.
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Він також подякував президенту ЄК Жану-Клоду Юнкеру та іншим членам Єврокомісії за це рішення.
«Щиро вдячний президенту JunckerEU та всім членам Єврокомісії за рішучий крок підтримки, що є визнанням нашого прогресу в реформах, та сигналом незмінної солідарності ЄС з Україною», - написав президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.