Пропозиції Єврокомісії про надання Україні нової фіндопомоги будуть спрямовані до ЄП та Ради ЄС 12 березня

Європарламент, Рада ЄС та держави-члени повинні ухвалити відповідне рішення.

Пропозиції Європейської комісії про надання Україні нової макрофінансової допомоги мають надійти для подальшого розгляду у Європейський парламент та Раду Європейського Союзу у понеділок, 12 березня.

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Про це власного кореспондента УНІАН повідомили у Єврокомісії.

«Це має відбутися вже наступного понеділка», - сказали в ЄК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги (МФД) в розмірі 1 млрд євро.

У ЄК зазначили, що у меморандумі про надання Україні нової макрофінансової допомоги передбачені невиконані вимоги з попередньої третьої програми.

У квітні 2015 року ЄС вирішив надати третю програму допомоги у розмірі 1,8 млрд євро, з яких 600 млн залишилися невикористаними через невиконання Україною вимог програми. Зокрема, виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляку, а також підтримки переселенців.

1 березня міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що ключовою вимогою ЄС до України для отримання четвертої програми макрофінансової допомоги є запуск автоматичної верифікації електронних декларацій.