Криптовалюти дешевшають: біткойн знову впав нижче $9000

Трейдери стурбовані новинами про припинення роботи криптовалютних бірж FSHO та Bit Station в Японії.

Найпопулярніша криптовалюта в світі біткойн у п'ятницю знову опустився нижче за позначку в $9000. Інші відомі крмптовалюти, включаючи Ripple, Ethereum і Litecoin, також дешевшають у п'ятницю.

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Під час торгів у п'ятницю біткойн падав нижче $8400. Згідно з даними CoinDesk, на 14:50 криптовалюта відіграла падіння і торгується на рівні $9020, передає «Комерсант».

Трейдери стурбовані новинами про припинення роботи криптовалютних бірж FSHO та Bit Station в Японії. Крім того, раніше стало відомо про крадіжку криптовалюти NEM з японської криптовалютної біржі Coincheck на суму понад 58 млрд ієн (приблизно $548 млн).

Криптовалютою називається вид цифрової валюти, що функціонує на технології блокчейн — децентралізованої бази даних.