Банк Росії у спробах врятувати рубль від падіння різко підвищив ключову ставку

Банк Росії різко підвищив ключову ставку у відповідь на розгін інфляції та девальвацію рубля, пообіцявши пом'якшення політики при зміні зовнішніх умов.

Як повідомляє Reuters, несподівано різке підвищення ставки навряд чи надовго стабілізує валютний ринок, де наперед відомі правила гри ЦБ дозволяють учасникам торгів заробляти, кажуть експерти, які очікують швидкої відміни валютного коридору.

Рада директорів ЦБ вирішила підвищити з 5 листопада ключову ставку відразу на 150 базисних пунктів до 9,50 відсотка річних.

Більшість економістів, опитаних Reuters, вважали, що жовтневе підвищення обмежиться 50 пунктами, один інвестбанк чекав збільшення на 75 пунктів і два - на 100. Тільки Commerzbank очікував 200 базисних пунктів.

Регулятор пояснив підвищення ставки прискоренням зростання споживчих цін на тлі заборони продуктового імпорту і ослаблення рубля унаслідок падіння цін на нафту і санкцій Заходу.

З початку року російська валюта втратила більше 20 відсотків щодо долара США.

За оцінками ЦБ, внесок зовнішньоторговельних обмежень, введених Росією в серпні, річний темп приросту споживчих цін за підсумками року складе 1,2 відсоткового пункту, внесок ослаблення рубля з початку року - 1,3 процентного пункту.

"На тлі прискорення зростання споживчих цін інфляційні очікування населення та бізнесу продовжили зростати, що нмало додатковий тиск на ціни", - зазначив ЦБ.

На 27 жовтня річний темп приросту споживчих цін склав 8,4 відсотка, що перевищує офіційний прогноз уряду на кінець року в 7,5-8,0 відсотка.

За оцінками Банку Росії, до кінця першого кварталу 2015 року інфляція залишиться на рівні вище 8 відсотків, а темпи економічного зростання в четвертому кварталі 2014 року і першому кварталі 2015 року будуть близькими до нуля.

Читайте такожОбвал російського рубля спричинив економічний спад у країнах Центральної АзіїЦБР недостатньо обгрунтував у прес-релізі різке підвищення ставки, впевнені експерти і стверджують, що це було зроблено для підготовки грунту для вільного плавання рубля, до якого регулятор обіцяв перейти до кінця поточного року.

"Видно, що за великим рахунком, пояснення, яке міститься у повідомленні, трохи натягнуте і явних аргументів у тексті, чому ЦБ підвищив ставку на 150 базисних пунктів, не міститься", - сказав Дмитро Польовий з ING, додавши, що є тільки непрямі згадки ситуації на валютному ринку.

Він розцінює дії ЦБР як підготовчий захід, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку і відпустити рубль.

За тиждень до ради директорів посилилися очікування щодо дострокової відміни валютного коридору. Багато хто припускав, що Банк Росії може після підвищення ставок здійснити коригування механізму інтервенцій, тобто від передбачуваних правил зі зсунення меж коридору піти до точкових ситуативних операцій.

"Нинішнє рішення ЦБР (щодо підвищення ставки) не допоможе врегулюванню ситуації. Якщо ЦБ ще не оголосить про зміну механізму інтервенцій, це рішення негативне для рубля, оскільки ніяк не сприяє зникненню дефіциту ліквідності. А саме цей фактор чинить основний тиск на рубль. Це рішення схоже на турецький варіант, але ми не впевнені, що це допоможе стабілізувати рубль", - сказав Олексій Погорєлов, головний економіст Credit Suisse.

"Можливо, ми чогось не знаємо і скоро з'явиться ще один прес-реліз від ЦБ", - припускає аналітик.

На політичному рівні зміна валютного режиму, судячи з усього, вже схвалена. Російський президент Володимир Путін у жовтні вже два рази говорив про те, що Центробанк в умовах зниження цін на нафту не повинен "бездумно палити" резерви для підтримки курсу рубля і краще дотримуватися мети на вільне плавання.