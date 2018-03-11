"Переможців не буде": у Пекіні відреагували на можливу торговельну війну з США

Китайський міністр комерції зазначив, що від можливої торгової війни не виграють ані в Китаї, ані в США, ані в світі.

Будь-яка торгова війна з США буде катастрофою для світової економіки. Про це на полях чергової сесії Всекитайських зборів народних представників заявив міністр комерції КНР Чжун Шань, передає Reuters.

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"У торговельній війні не буде переможців", - сказав Шань. - "Вона принесе лише лихо Китаю, США і світу". Китай готовий вжити будь-яких заходів задля захисту власних інтересів, але наразі Пекін та Вашингтон продовжать переговори, додав міністр.

"Ніхто не хоче брати участь у торговельній війні, і всі знають, що участь в ній шкодить іншим і не принесе вигоди самому собі", - уклав міністр.

Цього тижня президент США Дональд Трамп ввів 25-відсоткові тарифи на імпорт сталі та 10-відсоткові на імпорт алюмінію. Євросоюз та Японія зажадали від Вашингтона винятків на введення тарифів. Трамп зазначав, що відкритий до переговорів з країнами, які готові справедливо вести торгівлю з США. Зокрема, він заявив, що готовий зняти тарифи на сталь і алюміній з ЄС, якщо Брюссель зніме свої "жахливі бар'єри і тарифи" на американські товари.

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Введення тарифів спрямоване на боротьбу з торговою політикою Китаю, завдяки діям якого на ринку був створений надлишок пропозиції сталі, говорив міністр торгівлі США Уілбур Росс.

Раніше про шкоду протекціоністських мит говорила директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. За її словами, макроекономічний вплив загороджувальних мит буде особливо серйозним, якщо інші країни дадуть США таку саму відповідь.