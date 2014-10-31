Голова "Ощадбанку" заявив, що не залишить посаду заради поста міністра фінансів
17:23, 31 жовтня 2014Фінанси
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Голова правління державного «Ощадбанку» Андрій Пишний поки що не планує змінювати займаний пост, повідомив банкір журналістам.
Андрій Пишний заявив, що не планує зайняти пост міністра фінансів / Фото УНІАН
«У мене 5-річний контракт із «Ощадбанком». Інших планів з працевлаштування у мене немає», - сказав Пишний, відповідаючи на питання про те, чи готовий він прийняти пропозицію зайняти пост міністра фінансів.
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Водночас він не став коментувати переговори про призначення його на посаду міністра фінансів, які ведуться останнім часом.
Нагадаємо, Андрій Пишний був призначений головою правління "Ощадбанку" у березні 2013 року.
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