Іран надасть Іраку $3 мільярди кредиту на післявоєнне відновлення

Цей кредит дозволить приватним компаніям і приватному сектору Ірану взяти на себе більш значну роль у відбудові Іраку.

Іран відкриє Іраку кредитну лінію на 3 мільярди доларів для відновлення країни після перемоги над терористичним угрупуванням ІДІЛ.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву першого віце-президента Ірану Есхака Джахангірі в ході триденного візиту до Багдада.

"Іран готовий надати Іраку кредитну лінію в розмірі 3 мільярдів доларів, щоб дозволити приватним компаніям і приватному сектору Ірану взяти на себе більш значну роль у відновленні Іраку", - наводить слова Джахангірі агентство Tasnim.

За словами Джахангірі, Іран та Ірак націлені на розвиток економічних і політичних відносин.

Крім того, перший віце-президент Ірану заявив про необхідність з'єднання іранської та іракської залізниць, для чого планується побудувати міст і 30-киллометровый ділянку залізниці. "Здійснивши це, Ірак зможе отримати доступ до Центральної Азії і Китаю, а іранські залізниці будуть йти до Середземного моря", - додав він.

Минулого місяця міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф прийняв участь в Міжнародному інвестиційному форумі щодо повоєнного відновлення Іраку, який пройшов в Кувейті. Голова МЗС Ірану повідомив, що Тегеран продовжить надавати конструктивну підтримку Іраку, спрямовану на відновлення та розвиток економіки та інших сфер цієї країни, в період, що наступив після розгрому терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що для відновлення інфраструктури Іраку після перемоги над терористичним угрупуваннямІДІЛ Багдаду потрібно від 55 до 100 мільярдів доларів. Про перемогу над ІДІЛ уряд Іраку оголосив у грудні 2017 року.