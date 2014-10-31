Рубль сильно подешевшав через падіння цін на нафту до небезпечного для Росії рівня

Рубль значно подешевшав у п'ятницю за рахунок бажання учасників ринку убезпечити себе покупкою валюти, що різко подешевшала напередодні, від політичних ризиків і падіння нафтових цін, повідомляє Reuters.

Прискорило ослаблення рубля підтвердження Центробанком поточного механізму інтервенцій (продаж валюти тільки нагорі коридору, який зараз знаходиться в діапазоні 39,55-48,55 зі зсувом на 5 копійок кожні продані $350 мільйонів), тоді як на ринку останнім часом формувалася думка про можливе його скасування з подальшим вільнішим поводженням регулятора на ринку.

Також міг поновитися фізичний попит на валюту в умовах обмеженого через санкції доступу до західних ресурсів, який багато в чому змушував рубль у жовтні оновлювати абсолютні мінімуми.

Різке підвищення ставок на раді директорів ЦБ лише короткочасно підтримало рубль, оскільки ринок ще напередодні закладав у валютний курс можливість посилення грошово-кредитної політики тієї чи іншої міри інтенсивності.

Банк Росії підвищив ключову ставку на 150 базисних пунктів до 9,50% річних, і хоча це стало несподіванкою для більшості аналітиків, ринок був готовий і на жорсткіші умови, тим паче, регулятор у п'ятницю ж дав зрозуміти, що готовий і на пом'якшення ГКП у разі поліпшення зовнішніх умов і зниження інфляції.

"Подія очікувана, а оскільки частина ринку чекала навіть агресивнішого підвищення ставок, на 200-250 базисних пунктів, і тим більше, що рубль учора дуже сильно полетів угору, то ми і бачимо таку реакцію (падіння рубля). До того ж, проти грає зниження цін на нафту, яка зараз вийшла з більш-менш комфортного для нашого бюджету торговельного коридору, якщо рахувати її вартість у рублях", - сказав Денис Коршилов із "Сітібанку".

Таким чином, рубль знову залишився один на один із ризиками посилення санкцій проти РФ у разі визнання Росією недільних виборів на сході України, а також із низхідною динамікою нафти.

"Геополітика і нафта тягнуть валюту вгору - навіть нам, які вважають, що рубль зараз недооцінений, здається, що на вихідні краще піти або без позицій, або в довгій валюті. Рішення ЦБ було очікуване, ну, трохи вище очікувань він підняв ставки, що коротко допомогло рублю, однак бажаючих купувати валюту через це менше не стало", - сказав Петро Неймишев із банку "Відкриття".

На його думку, поточні рівні рубля справедливіші для нинішньої ситуації порівняно з недавніми мінімумами, "і навіть при такій нафті долар повинен торгуватися нижче позначки 42 рубля".

Читайте такожБанк Росії у спробах врятувати рубль від падіння різко підвищив ключову ставкуНа 17.00 мск долар торгувався поблизу позначки 43,02 рубля, дорожчаючи на 3,3 відсотка. Євро зріс до 53,82, набираючи 2,66 відсотка.

Бівалютний кошик на цей час зріс на 1,34 рубля до 47,87 рубля.

Напередодні ж рубль подорожчав на 3,6 відсотка проти долара і на 4,4 відсотка в парі з євро, перед цим оновивши абсолютні мінімуми на 43,66 та 55,49.

Рубль у жовтні втратив майже дев'ять відсотків вартості в парі з доларом, і це найгірший результат із травня 2012 року - піку європейського боргової кризи, що зачепила всі ризиковані активи.

У жовтні основними чинниками тиску на рубль виступали купівля валюти під сплату зовнішнього боргу при збереженні напруженості навколо санкцій та відсутності прогресу в нормалізації відносин Росії з Заходом, а також падіння нафти на багаторічні мінімуми. При цьому основним продавцем валюти на ринку виступав Центробанк, який на ранок четверга відзвітував про продаж $27,6 мільярда з початку жовтня.

Усього ж, з урахуванням інтервенцій 30 жовтня, обсяг російських валютних резервів, спрямованих на згладжування коливань курсу рубля, за місяць може перевищити $29 мільярдів, і це рекордне значення з моменту введення поточного механізму інтервенцій у 2009 році.

"Якщо відштовхуватися від нафтових цін і поточних російських ризиків, то справедливі рівні долара США лежать вище позначки 40 рублів. Учора, наприклад, валютою була втрачена частина якоїсь спекулятивної премії, але тренд на ослаблення рубля, швидше за все, збережеться в поточних умовах", - вважає Коршилов.

Нафта марки Brent втрачає у п'ятницю півтора долара за барель і оцінюється у $84,75.

Ф'ючерси на нафту падають на тлі сильного долара і добре забезпеченого ринку, в результаті чого можуть завершити жовтень максимальним місячним зниженням із травня цього року.

Індекс долара, зважений до кошика з 6 валют, у п'ятницю торгувався на максимальних із червня 2010 року максимумах після оптимістичних коментарів ФРС після засідання вівторка-середи і хорошої динаміки американської економіки у третьому кварталі.

Безпосереднім приводом тестування доларом екстремуму стало зростання індексу ділової активності промисловості Середнього заходу США до максимального значення з квітня 2011 року.

У п'ятницю, після несподіваних нових кроків Банку Японії з розширення програми монетарного пом'якшення, долар вийшов на семирічні максимуми в парі з японською валютою, злетівши вище 112 ієн.

Пара євро/долар торгується поблизу $1,25, і поточні значення долара тут максимальні з серпня 2012 року.