Дефіцит бюджету України збільшився до 40 млрд гривень

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2014 року становив 40,127 млрд грн, що на 4,918 млрд грн, або на 13,97%, більше за дефіцит за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за січень-вересень 2014 року становить 40 126 900 000 гривень, що відповідає 49,9% річного планового показника», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за січень-вересень виконано з дефіцитом 32,918 млрд грн, що на 908 млн. грн, або на 2,69%, менше за дефіцит за аналогічний період 2013 року. Загальний фонд держбюджету за січень-вересень зведено з дефіцитом 32,354 млрд грн, що на 6,390 млрд грн, або на 16,49%, менше за дефіцит за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету в січні-вересні становлять 260,866 млрд грн, що на 10,120 млрд грн, або на 4%, більше за показник за аналогічний період минулого року. Доходи зведеного бюджету за цей період становлять 333,410 млрд грн, що на 7,506 млрд грн, або на 2,3%, більше, ніж роком раніше. До загального фонду держбюджету за січень-вересень надійшло 228,714 млрд грн, і, таким чином, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 11,992 млрд грн, або на 5,5%.

Касові видатки держбюджету в січні-вересні становили 298,784 млрд грн, що на 13,471 млрд грн, або на 4,7%, більше за показник за аналогічний період минулого року. Видатки зведеного бюджету за цей період становлять 364,088 млрд грн, що на 5,041 млрд грн, або на 1,4%, більше, ніж роком раніше. Видатки загального фонду держбюджету в січні-вересні становили 261,504 млрд грн, і, таким чином, порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 5,589 млрд грн, або на 2,2%.

Читайте такожДержбюджет до кінця року недоотримає 12 млрд гривеньТакож повідомляється, що в січні-вересні погашення основної суми боргу держбюджету становило 70,786 млрд грн, зокрема внутрішнього боргу – 44,921 млрд грн, зовнішнього – 25,865 млрд грн. Державні запозичення на фінансування бюджету проведено в обсязі119,344 млрд грн, зокрема на внутрішньому ринку – 43,192 млрд грн, із зовнішніх джерел – 76,152 млрд грн.

Надходження від приватизації державного майна в січні-вересні становили 58,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в січні-серпні 2014 року становив 35,205 млрд грн, що на 451,6 млн. грн, або на 1,3%, більше за дефіцит за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, видатки – 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу – 806,962 млрд грн.