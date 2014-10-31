НБУ сьогодні продав банкам майже $200 млн за курсом 12,95 грн

Національний банк України сьогодні, 31 жовтня, провів чергову інтервенцію з продажу валюти за єдиним курсом для задоволення потреб клієнтів банків, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, в результаті торгів регулятор продав банкам 199,960 млн дол. США за курсом 12,95 грн/дол., участь в інтервенції взяли 72 банки.

Нагадаємо, 28 жовтня Нацбанк анонсував проведення чергових інтервенцій на валютному ринку 29 і 31 жовтня до 300 млн дол., для участі в яких банки можуть подавати по одній заявці в межах 20% заявленого обсягу інтервенції для підкріплення кас банків, у межах 10% - для задоволення потреб клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.

Читайте такожНацбанк скасував два обмеження на купівлю валюти28 жовтня на середину торгів котирування гривні зрушилися у бік зниження і на час закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол., що, на думку експертів, викликано завершенням парламентських виборів і очікуваннями можливої зміни політики Національного банку на валютному ринку.

Того ж дня НБУ заявив про наміри продовжити інтервенції на валютному ринку, і 29 жовтня здійснив інтервенцію для підкріплення кас банків, в результаті якої продав банкам 86,84 млн дол. США за курсом 12,95 грн/дол.