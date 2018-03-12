Курс валют: в обмінниках подешевшали долар та євро

Продати долари можна за 26,15 гривні, євро - за 32,35 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 12 березня становить 26,30 гривні, євро - 32,50 гривні.

Читайте такожЕксперт спрогнозував, що буде з курсом долара в Україні у березні

Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,15 гривні, євро - за 32,35 гривні за одну грошову одиницю.

У середу, 7 березня, вартість валюти в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 26,40 гривні/долар, 32,80 гривні/євро.

Як повідомляв УНІАН, експерт пояснив зміцнення гривні до долара сприятливою ситуацією на зовнішніх ринках.

Зростання цін на сировинні товари триває. Зокрема, місячний обсяг експортної виручки України від продажу металопродукції вже перевищив 1 мільярд доларів на місяць, збільшившись порівняно з кінцем 2017 року більш ніж на 100 мільйонів доларів