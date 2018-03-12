Курс валют: в обмінниках подешевшали долар та євро
11:15, 12 березня 2018Фінанси
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Продати долари можна за 26,15 гривні, євро - за 32,35 гривні.
В обмінниках продовжує дешевшати валюта / фото УНІАН
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 12 березня становить 26,30 гривні, євро - 32,50 гривні.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,15 гривні, євро - за 32,35 гривні за одну грошову одиницю.
У середу, 7 березня, вартість валюти в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 26,40 гривні/долар, 32,80 гривні/євро.
Як повідомляв УНІАН, експерт пояснив зміцнення гривні до долара сприятливою ситуацією на зовнішніх ринках.
Зростання цін на сировинні товари триває. Зокрема, місячний обсяг експортної виручки України від продажу металопродукції вже перевищив 1 мільярд доларів на місяць, збільшившись порівняно з кінцем 2017 року більш ніж на 100 мільйонів доларів
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