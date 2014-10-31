«Ощадбанк» збирається висунути претензії до Росії через свої втрати від окупації Криму

Державний «Ощадбанк» у 2014 році одержав 15 млрд грн рефінансування Національного банку України, повідомив журналістам голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

«Загальний обсяг рефінансування, який ми одержали в 2014 році, це близько 15 млрд, із урахуванням НАКу (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) – близько 20 млрд», - сказав Пишний.

Також банкір повідомив, що банк є й покупцем облігацій внутрішньої державної позики, і в його портфелі є ОВДП на 16 млрд грн.

Що стосується необхідної суми докапіталізації банку за результатами проведеного стрес-тестування, то Пишний сказав, що не може розголошувати цю суму згідно з угодою з аудиторською компанією.

«Це буде доволі відчутна цифра, бо втрати в Криму були досить серйозними», - сказав банкір.

Також Пишний повідомив, що наразі триває оцінка втрат банку у зв'язку з анексією Криму, за підсумками якої має відбутися претензійно-позовна робота з Російською Федерацією.

Читайте такожНБУ розширив перелік забезпечення для підтримки ліквідності банків Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

У січні-вересні 2014 року банк одержав 550,899 млн грн прибутку, що на 14,5% більше показника за аналогічний період минулого року в 481,029 млн грн.

У 2013 році банк збільшив прибуток майже на 20% порівняно з 2012 роком - до 678,8 млн грн.