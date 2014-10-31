У Медведєва придумали, як перекласти ризики великого бізнесу на простих росіян

Мінфін РФ підготував постанову, що дозволяє збільшити частку фінансування інвестпроектів із Фонду національного добробуту (ФНБ) із 40 до 90 відсотків, випливає з пояснювальної записки до проекту постанови уряду, опублікованої у п'ятницю, пише Reuters.

Минулого року президент РФ Володимир Путін розпорядився розпакувати ФНБ, який гарантує майбутні пенсії росіян, дозволивши витратити значну частину на інфраструктурні проекти. На 1 жовтня 2014 року в ФНБ було 3,277 трильйона рублів.

Гроші пенсійної "кубишки" підуть на три проекти - Центральну кільцеву автодорогу (ЦКАД) навколо Москви, модернізацію Баму і Транссибу та високошвидкісну залізничну магістраль Москва-Казань, однак реалізацію останнього проекту поки поставлено під сумнів.

Читайте також"Роснефть" отримає гроші від держави, але менше $50 млрдНорма, за якою проект може фінансуватися з ФНБ тільки на 40 відсотків, реалізує "базовий принцип інвестування коштів ФНБ у проекти, коли держава поділяє ризики, пов'язані з їх здійсненням, з іншими інвесторами та ініціатором проекту", йдеться в документі.

Але в декількох проектах, включаючи будівництво ЦКАД, будівництво дороги до аеропорту Домодєдово і розвиток залізничної інфраструктури Московського авіавузла, вже схвалених різними органами влади, обсяги фінансування з ФНБ перевищують 40 відсотків.

У той же час повністю фінансувати проекти з ФНБ не можна, тому що це "може призвести до порушення принципів державно-приватного партнерства і спричинити істотне зниження ефективності використання коштів державної підтримки", вважають автори документа.

На ЦКАД усього планується витратити 299,8 мільярда рублів, зокрема 150 мільярдів узяти з ФНБ. Обсяг фінансування розширення БАМУ і Транссибу - 562 мільярда рублів, включаючи 150 мільярдів рублів (27 відсотків) з ФНБ.

Держкомпанія Автодор уже проводить конкурси на будівництво ділянок ЦКАД, першу ділянку з п'яти буде будувати Стройгазконсалтинг бізнесмена Зіяда Манасира. У п'ятницю Автодор отримає заявки від бажаючих побудувати чергову ділянку.