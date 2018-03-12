Могеріні розповіла, скільки грошей виділить Євросоюз на допомогу Україні
12:42, 12 березня 2018Фінанси
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що кошти можуть бути направлені до бюджету.
Ілюстрація REUTERS
Нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі до 1 мільярда євро підтримає економічну стабілізацію і структурні реформи в Україні.
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Про це заявила Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на спільному з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом брифінгу в Києві.
"Минулої п'ятниці, у відповідь на запит української влади, Європейська комісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги обсягом до 1 мільярда євро кредиту. Це підтримає економічну стабілізацію і структурні реформи в Україні", - сказала вона.
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