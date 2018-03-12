Німеччина найбільше постраждає в Євросоюзі через Brexit - дослідження

Вихід Великобританії з Євросоюзу негативно вплине на німецькі підприємства, які щорічно втрачатимуть 9 мільярдів євро.

Німеччина більше за інші країни постраждає через вихід Великобританії з Європейського Союзу. Її компанії щорічно втрачатимуть приблизно дев’ять мільярдів євро, якщо торгівля між європейськими та британськими компаніями продовжиться згідно з правилами Світової організації торгівлі (СОТ).

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Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дослідження консалтингової компанії Oliver Wyman та юридичної фірми Clifford Chance.

Зазначається, що застосування правил СОТ означатиме збереження тарифів та регуляторних бар'єрів, в тому числі процедур ліцензування та тривалих черг на кордонах. Все це може привести до збитків для підприємств, зазначається в дослідженні.

Усі німецькі фірми повинні підготуватися до невизначеності, наголошує голова німецького відділення консалтингової компанії Oliver Wyman Фінья-Каролін Кютц (Finja Carolin Kuetz). Та в особливій зоні ризику опиняться маленькі підприємства. "Понад 60 відсотків німецьких малих і мікропідприємств-експортерів займаються торгівлею лише в межах ЄС і не торгують за межами Європи" - зазначила Кютц. Особливо може постраждати німецька автомобільна промисловість.

Загалом підприємства в країнах-членах ЄС втрачатимуть щороку через Brexit 37 мільярдів євро на рік, тоді як втрати самої Великобританії становитимуть 32 мільярди євро.

Переговори між Євросоюзом та Великобританією щодо Brexit, який має відбутися наприкінці березня 2019-го року, продовжуються. Раніше голова уряду Великобританії Тереза Мей відкинула можливість угоди про зону вільної торгівлі з ЄС за зразком Канади чи членство в спільному ринку за зразком Норвегії. Також очільниця британського уряду виключила можливість членства Великобританії в митному союзі.