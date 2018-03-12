НБУ запасається валютою: купив у банків майже $60 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становить 61 мільйон доларів.

Національний банк України на оголошеному сьогодні валютному аукціоні купив у банків 59,3 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,9465 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 61 мільйон доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,9260 гривні/долар, учасники ринку уклали 114 угод на 58,6 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Нацбанк мав намір провести аукціон з купівлі іноземної валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.