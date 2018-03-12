Санкції США і Європи можуть перешкодити білорусам купити український «Сбербанк» - ЗМІ

Погодженню угоди з боку НБУ може перешкодити той факт, що голова акціонера «Паритетбанку» Віктор Шейман знаходиться під санкціями США і Європи.

На покупку української «дочки» російського «Сбербанку» залишився єдиний претендент — білоруський «Паритетбанк», який належить управлінню справами президента Білорусі.

Читайте такожДочірній банк російського «ВТБ» в Україні може припинити банківську діяльність

Про це повідомляє Комерсант.

Як пише видання, враховуючи наявність у «Сбербанку» дочірньої структури в Білорусі, «БПС-банку», угода дозволить хоч частково повернути близько $1 млрд міжбанківських кредитів головної структури українського підрозділу. З урахуванням цього максимальна ціна операції може перевищити $170 млн.

Однак погодженню угоди з боку Національного банку україни (НБУ) може перешкодити той факт, що голова акціонера «Паритету» Віктор Шейман знаходиться під жорсткими санкціями США і Європи.

«Паритетбанк» — 15-й банк Республіки Білорусь за розміром активів. 99,83% банку володіє управління справами президента Білорусі.

«Сбербанк (Україна) належить російському «Сбербанку» і входить у топ-7 українських банків. Переговори про його продаж ведуться другий рік, проте вони активізувалися після введення Україною санкцій проти «дочок» російських держбанків навесні 2017 року, які були продовжені ще на рік 6 березня 2018 року. Санкції забороняють українським банкам проводити операції на користь материнських структур.

Ключовою проблемою, яку українські санкції створили російським держбанкам, стала неможливість повернути значні міжбанківські кредити, надані українським структурам. Зокрема, для «Сбербанку», за даними міжнародної звітності «Сбербанку» (Україна) на третій квартал 2017 року, це 25 млрд гривень ($960 млн). За словами джерел, знайомих з ситуацією, угоду з "Паритетбанком" планується структурувати так, щоб російський "Сбербанк" зміг повернути частину міжбанку на українську "дочку" через білоруську — "БПС-банк". При продовженні санкцій проти російських банків окремо зазначено, що вони спрямовані на запобігання виведення капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб». Обмежень на розрахунки білоруського «Паритетбанку» з білоруським «БПС-банк» немає.

Проте джерела видання, знайомі з позицією НБУ, вказують, що з погодженням угоди "все непросто". «Той факт, що «Сбербанк» (Україна) стане "дочкою" не російського, а білоруського держбанку, запитань не викликає, а от те, що головою управління справами президента Республіки Білорусь — акціонера «Паритетбанку» є Віктор Шейман, може створити проблеми». Шейман знаходиться під жорсткими санкціями США і ЄС у зв'язку зі справами про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста в 1999 і 2000 роках.