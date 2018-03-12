В ЄС повідомили, коли Україна може отримати перший транш нової фіндопомоги

Перший транш у рамках нової пропозиції макрофінансової допомоги на 1 млрд євро може бути виділено до кінця року.

Віце-президент Європейської Комісії – Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що перший транш в рамках пропозиції нової програми макрофінансової допомоги на 1 мільярд євро може бути виділений до кінця поточного року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком в Києві.

"Минулої п'ятниці - я рада, що можу оголосити про це тут - Європейська комісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1 мільярда євро кредиту", - сказала Могеріні.

Вона сказала, що спільна робота продовжиться, щоби забезпечити, аби цю програму вдалося реалізувати ефективним чином.

Також, говорячи про умови започаткування нової програми макрофінансової допомоги, вона сказала, що це питання перебуває на стадії обговорення. "Наші команди нині вже обговорюють їх, тому, це хороше правило хороших друзів не розповідати пресі про триваючі переговори, які ми маємо на двосторонній основі", - сказала вона.

"Безсумнівно, елементи, які стосувалися попередніх пакетів фінансової допомоги можуть бути враховані також на майбутнє, але, що я можу сказати - ми прагнемо виділити перший транш, що може статися вже до кінця цього року", - сказала Могеріні.

При цьому вона сказала, що в ЄС приділяється велика увага прогресу, який Україна досягає у своїх зусиллях щодо боротьби з корупцією.

"І я би припустила, що це і надалі буде ключовим елементом у нашій спільній роботі", - сказала Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги (МФД) в розмірі 1 млрд євро.

Це вже четверта програма, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу від Брюсселя. З 2014 року Єврокомісія надала Україні 3,4 млрд євро МФД у вигляді кредитів з низькими відсотками. З цієї суми 1,61 млрд було виділено у 2014 та 2015 роках в рамках першої та другої програм МФД. У квітні 2015 року ЄС вирішив надати третю програму допомоги у розмірі 1,8 млрд євро, з яких 600 млн залишилися невикористаними через невиконання Україною вимог програми. Зокрема, виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляку, а також підтримки переселенців.

1 березня міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що ключовою вимогою ЄС до України для отримання четвертої програми макрофінансової допомоги є запуск автоматичної верифікації електронних декларацій.

Згідно з інформацією, у меморандумі про надання Україні нової макрофінансової допомоги передбачені невиконані вимоги з попередньої програми.