Співпраця з МВФ є важливим пріоритетом для України - Порошенко

Він підкреслив, що на це співробітництво розраховують та орієнтуються інвестори.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим пріоритетом для України, заявив президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з бізнесом.

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"Хочу, щоб були припинені будь-які інсинуації. Наша співпраця з Міжнародним валютним фондом є для нас важливим пріоритетом", - сказав він, наголошуючи, що це співробітництво розраховують і орієнтуються інвестори.

Голова держави зазначив, що не сумнівається в продовженні діалогу з Фондом, але при цьому назвав рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з російським "Газпромом" на користь України і зміна цінового паритету на газ новими обставинами, які потрібно врахувати.

"Впевнений, що Міністерство фінансів, яке проводить ці переговори, та інші переговорники докладуть максимум зусиль, щоб знайти розумний баланс між необхідністю співробітництва з кредиторами та інтересами українських домогосподарств", - додав Порошенко.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілей співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити антикорупційний суду і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.

Уряд України має намір стягнути з Газпрому" сумарно 8,5 мільярда лдолларов за рішенням Стокгольмського арбітражу і Антимонопольного комітету України – 2,56 мільярда доларів і 172 мільярдів гривень, відповідно.