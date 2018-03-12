Порошенко підписав закон про ТОВ

Норми закону торкнуться понад 500 тисяч компаній, які працюють за такою формою власності.

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом підписав Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який дозволить вдосконалити створення, діяльність та ліквідацію таких товариств, створювати в них наглядові ради та укладати між учасниками корпоративні договори, що сприятиме збільшенню привабливості цієї форми ведення бізнесу для інвесторів.

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"Дозвольте мені підписати закон, багато хто з вас цього очікував", - сказав президент.

Як повідомляє УНІАН, у лютому Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про регулювання створення та діяльності товариств із обмеженою та додатковою відповідальністю

Закон передбачає спрощення реєстрації ТОВ; запровадження інституту корпоративних домовленостей; встановлення гнучкого регулювання корпоративного управління в ТОВ; закріплення можливості формувати наглядову раду, впровадження концепції незалежних членів наглядової ради; запровадження процедури виключення учасників товариств лише у судовому порядку; виключення складу учасників зі статуту та запровадження державної реєстрації учасників; можливість конвертації боргового зобов'язання підприємства у долю статутного капіталу.

На сьогодні в Україні нараховується більш як 500 тис. товариств із обмеженою відповідальністю, що становить практично половину всіх юридичних осіб держави.