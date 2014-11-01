В зону АТО можуть припинити постачання газу - "Нафтогаз"

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, "Нафтогаз" не отримує оплати за газ від споживачів газу в зоні АТО.

"З точки зору фінансового балансу "Нафтогазу" ми отримали ситуацію, коли ми імпортуємо газ за ринковою ціною, вимушені постачати цей газ та не отримувати за нього розрахунок", - зазначив Коболєв.

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За словами глави "Нафтогазу", "така ситуація небезпечна з точки зору можливих аварій, вибухів".

"У Донецькій, Луганській областях місцеві облгази контролюються бойовиками. Все, що фактично ми можемо зробити - це перекрити газ на магістральному газопроводі, відключивши великий сегмент споживачів (всіх без винятку) від газу. Таке рішення може бути ухвалене", - заявив Коболєв.

При цьому він наголосив, що рішення складне, бо "всі люди в цьому секторі залишаться без газу і без тепла".

"Сподіваюсь, що на засіданні РНБО буде винесено рішення щодо вирішення ситуації. Можливо, рішення буде говорити про відключення цієї зони від постачання газу", - підкреслив Коболєв.