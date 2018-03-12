Порошенко направив законопроект «Про валюту» до парламенту
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом підписав розроблений Національним банком законопроект «Про валюту».
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«Якщо ви не проти, я підпишу цей законопроект і направлю його до парламенту», - сказав президент і підписав його.
Порошенко зазначив, що після ухвалення законопроекту, буде скасовано валютний контроль для операцій нижче порогового рівня 150 тис. грн, відмінено валютний контроль для більш як 40% операцій, не потрібна буде реєстрація кредитів від нерезидентів, інвестування закордон не вимагатиме індивідуальних ліцензій.
«Повна лібералізація проводиться не за один день, знадобиться час на її імплементацію, але я наголошую, що нововведення відчує більшість громадян після ухвалення закону», - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розробив законопроект про валюту, покликаний забезпечити якісне регулювання валютного ринку. Ухвалення закону дасть змогу лібералізувати ринок, скасувавши валютні обмеження для бізнесу.