Порошенко направив законопроект «Про валюту» до парламенту

Президент зазначив, що після ухвалення законопроекту буде скасовано валютний контроль для операцій нижче порогового рівня 150 тис. грн, скасовано валютний контроль для більш ніж 40% операцій, не потрібна буде реєстрація кредитів від нерезидентів, інвестування за кордон не вимагатиме індивідуальних ліцензій.

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом підписав розроблений Національним банком законопроект «Про валюту».

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«Якщо ви не проти, я підпишу цей законопроект і направлю його до парламенту», - сказав президент і підписав його.

Порошенко зазначив, що після ухвалення законопроекту, буде скасовано валютний контроль для операцій нижче порогового рівня 150 тис. грн, відмінено валютний контроль для більш як 40% операцій, не потрібна буде реєстрація кредитів від нерезидентів, інвестування закордон не вимагатиме індивідуальних ліцензій.

«Повна лібералізація проводиться не за один день, знадобиться час на її імплементацію, але я наголошую, що нововведення відчує більшість громадян після ухвалення закону», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розробив законопроект про валюту, покликаний забезпечити якісне регулювання валютного ринку. Ухвалення закону дасть змогу лібералізувати ринок, скасувавши валютні обмеження для бізнесу.