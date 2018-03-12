Група ICU вимагає в суді від «Донецьксталі» понад $200 мільйонів заборгованості за кредитами російських банків

Раніше російські банки - «Сбербанк» і «ВТБ» - переуступили право вимагати від «Донецьксталі» повернення боргу групі ICU, яку очолює інвестбанкір Порошенка Пасенюк.

Група «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) вимагає через суд від українського виробника металопродукції «Донецьксталь-металургійний завод», що входить до групи «Донецьксталь» російського бізнесмена Віктора Нусенкіса, понад 200 млн дол. заборгованості за кредитами, виданими заводу російськими банками - «Сбербанком» і «ВТБ», права вимоги на які були переуступлені групі ICU.

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Про це йдеться в рішеннях судів, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, згідно з матеріалами Донецького апеляційного господарського суду в справі №905/2502/17 зазначається, що, звертаючись до господарського суду з позовною заявою «Інвестиційний капітал Україна» зазначив, що 14 червня 2011 року між «ВТБ банком» і «Донецьксталлю» був укладений договір про відкриття непокритих акредитивів №LI11012 з максимально дозволеним лімітом фінансування в сумі 86 млн євро (з урахуванням договору про внесення змін).

Згідно з матеріалами суду, ще в серпні 2017 року між «ВТБ» і «Закритим недиверсифікованим венчурним корпоративним інвестиційним фондом «Глорі» в особі «Інвестиційного капіталу Україна» був укладений договір уступки права вимоги за кредитними договорами та договорами застави, згідно з яким право грошової вимоги на отримання грошових коштів (заборгованості) за договором про відкриття непокритого акредитива від 14 червня 2011 року було відступлено на користь «Глорі» в особі «Інвестиційного капіталу Україна».

При цьому в «Інвестиційний капітал Україна» впевнені, що «Донецьксталь» своє зобов'язання за договором від 14 червня 2011 року не виконала, отримані кредитні кошти не повернула, у зв'язку з чим утворилася заборгованість на загальну суму 1,81 млрд грн, 29 млн євро, 12 тис. дол.

В той же час відповідач у цій справі - «Донецьксталь» стверджує, що зобов'язання перед «ВТБ банком» повністю забезпечені заставою рухомого і нерухомого майна боржника. Також, на думку відповідача, судом першої інстанції не надано належної правової оцінки факту відсутності переходу права вимоги від «ВТБ» до «Глорі» і обставин належного виконання «Донецьксталь - металургійний завод» своїх зобов'язань перед банком.

Крім цього, згідно з матеріалами Господарського суду Донецької області у справі №905/2524/17, «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі «Інвестиційного капіталу Україна» звернувся до суду з позовом щодо солідарного стягнення 125 млн дол. з «Донецьксталі», «Ясиновського коксохімічного заводу», «Шахтоуправління «Покровське» за договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 7 грудня 2012 року, укладеним між публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії» і «Донецьксталь».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2017 року «Донецьксталь-металургійний завод» повністю зупинив виробничий процес через блокаду зони АТО.

З серпня 2014 року «Донецьксталь-металургійний завод» працював з тимчасовими перебоями, як і більшість підприємств сходу України, що пов'язано з проблемами постачання сировини, відвантаження готової продукції, які виникли через активні бойові дії на Донбасі.

На початку березня цього року президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року про продовження на один рік санкцій проти «Сбербанку», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку» та «БМ Банку».

Довідка УНІАН. «Донецьксталь-металургійний завод» створено в 2002 році на базі доменного і мартенівського цехів Донецького металургійного заводу.

«Донецьксталь-металургійний завод» входить до групи «Донецьксталь», підконтрольної бізнесменові Віктору Нусенкісу, яка є одним з найбільших виробників комерційного високоякісного концентрату коксівного вугілля, коксу і металопродукції.

Група «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) працює на ринку України з 2006 року і спеціалізується на торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, управління активами інститутів спільного інвестування. До складу групи входять інвестиційна компанія та компанія з управління активами.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Костянтин Стеценко і Пасенюк, якого ЗМІ називають фінансовим партнером президента України Петра Порошенка.

Група ICU належала Валерії Гонтаревій, яка продала свій пакет акцій після призначення головою Національного банку України.

У 2016 році в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на документи панамської компанії Mossack Fonseca, що спеціалізується на реєстрації офшорних компаній, про те, що до осені 2014 року 22,74% акцій ICU, яку з 2007 року і до переходу в НБУ очолювала Гонтарева, належали дружині російського чиновника і першого заступника президента російського державного банку «ВТБ» Юрія Соловйова - Галині Улютиній. У грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 млн дол. офшору Keranto Holdings Ltd, поштова адреса якого співпадає з адресою центрального офісу ICU. У вересні 2014 року, в період введення секторальних санкцій ЄС і США проти держсектора РФ, під які потрапив і ВТБ, ICU викупила частку Улютиної. При цьому група заявила, що не підтримує бізнес-зв'язки з Соловйовим.