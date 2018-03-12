Потрібно завести гроші в Україну: Порошенко виступив за податкову амністію

Президент закликав експертів обговорити доцільність прийняття закону про нульову декларацію.

Президент України Петро Порошенко закликав експертів обговорити можливість та доцільність запровадження в Україні нульової декларації.

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«Я пропоную ще раз повернутися до обговорення так званої нульової декларації. Потрібно дати кожному українцеві можливість сплатити податок згідно з законом, завести гроші в Україну, інвестувати в українську економіку. Я не хотів би його подавати зараз, але я пропоную спільну роботу для того, щоб захистити в першу чергу середній і малий бізнес», - сказав він під час зустрічі з бізнесом у Києві.

Президент також запропонував обговорити план імплементації принципів протидії виведенню коштів для ухилення від оподаткування (BEPS).

«Якщо маєш гроші, задекларуй, сплати податки і відчувай себе вільною людиною. Якщо хтось із експертів проти, то потрібно негайно провести дискусії і щодо нульової декларації, і BEPS», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на думку НБУ, прийняття Верховною Радою змін до податкового законодавства щодо протидії виведенню капіталів для ухилення від оподаткування (BEPS) і міжнародного обміну податковою інформацією неможливе без амністії капіталів, або так званої нульової декларації.

Україна приєдналася до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків в 2017 році, взявши на себе зобов'язання імплементувати мінімальний стандарт плану.

24 січня 2018 року Україна не підписала в Парижі багатосторонню конвенцію про реалізацію заходів запобігання ухиленню від сплати податків MLI (Multilateral Instrument), що, за інформацією Міністерства фінансів, загрожує зривом імплементації плану ОЕСР і може призвести до включення нашої країни в офшорний список Європейського Союзу.

До 30 червня 2018 року Україна повинна самостійно оцінити стан виконання мінімального стандарту плану дій BEPS, а до кінця року - виконати мінімальний стандарт.

Нульове декларування передбачає звільнення задекларованого майна від оподаткування або забезпечення сплати податків за зниженими ставками, при цьому суб'єкти декларування не притягуються до відповідальності щодо задекларованого майна