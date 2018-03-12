Гривня зміцнилася вище психологічної позначки в 26 за долар

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,92 грн/дол. З відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 13 копійок.

У понеділок, 12 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,92 грн/дол.

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Про це повідомив УНІАН дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 13 копійок вищі порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,8964/32,9334 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9246 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 458 угод на суму 368,04 млн дол.