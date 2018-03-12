Порошенко проти скасування третьої групи єдиного податку
18:50, 12 березня 2018Фінанси
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Зареєстрований у парламенті депутатський законопроект, який чекає розгляду в Раді, передбачає скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування, а також зниження податку на додану вартість до 16% з 20%.
Порошенко не підтримує скасування третьої групи єдиного податку / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко не підтримує депутатський законопроект про скасування третьої групи єдиного податку, яка передбачає спрощену систему оподаткування для юридичних осіб.
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Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.
«Законопроект, який передбачає скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування, - я його не підтримую», - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, депутатський законопроект, зареєстрований у парламенті під номером 8089, передбачає скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування, а також зниження податку на додану вартість до 16% з 20%.
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