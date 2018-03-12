Порошенко проти скасування третьої групи єдиного податку

Зареєстрований у парламенті депутатський законопроект, який чекає розгляду в Раді, передбачає скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування, а також зниження податку на додану вартість до 16% з 20%.

Президент України Петро Порошенко не підтримує депутатський законопроект про скасування третьої групи єдиного податку, яка передбачає спрощену систему оподаткування для юридичних осіб. Читайте такожПотрібно завести гроші в Україну: Порошенко виступив за податкову амністію Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві. «Законопроект, який передбачає скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування, - я його не підтримую», - сказав президент. Як повідомляв УНІАН, депутатський законопроект, зареєстрований у парламенті під номером 8089, передбачає скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування, а також зниження податку на додану вартість до 16% з 20%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter