Порошенко пропонує бізнесу компроміси при запровадженні податку на виведений капітал

За словами президента, прийняття законопроекту дозволить досягти економічного зростання в 6% вже в 2019-2020 роках.

Президент України Петро Порошенко готовий до компромісу з бізнесом, який не підтримує запровадження податку на виведений капітал.

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Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

«Я готовий до будь-яких компромісів... На перших етапах це може стосуватися малого і середнього бізнесу», - сказав він.

Також президент зазначив, що готовий внести до парламенту законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал для повторного обговорення.

При цьому він відзначив, що ефективна детінізація економіки допоможе уникнути втрат держбюджету в короткостроковому періоді.

Порошенко також повідомив, що законопроект, щодо якого пропозиції бізнесу мають бути направлені до кінця цього тижня, буде повторно направлений на розгляд Національній раді реформ. При цьому ухвалення законопроекту дозволить значно прискорити економічне зростання.

«Ми вийдемо на позначку 6% зростання ВВП вже в 2019-2020 роках», - сказав глава держави він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал і направив його на розгляд Національній раді реформ.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, законопроект передбачає, що базою оподаткування для підприємств буде не прибуток, з якого стягується податок, а дивіденди та прирівняні до дивідендів доходи, такі як роялті й відсотки. Пропонується дивіденди оподатковувати за пільговою ставкою 15%, а прирівняні до дивідендів платежі - за ставкою 20% річних.

Порошенко заявляв, що заміна податку на прибуток новим податком на виведений капітал дозволить посилити економічне зростання і ліквідувати корупційні схеми в адмініструванні податків.