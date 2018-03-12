Долар і євро різко подешевшали в курсах Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 13 березня: 100 USD – 2592.4612 грн; 100 EUR – 3189.2458 грн; 10 RUR - 4.5793 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2592.4612 (12 березня – 2609.3953)

100 EUR – 3189.2458 (12 березня – 3240.0861)

10 RUR – 4.5793 (12 березня – 4.5939)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,92 грн/дол. Котирування гривні до долара на 13 копійок вищі в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Ккотировки гривні до євро встановилися на рівні 32,8964/32,9334 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.