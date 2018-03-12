Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

Українці зможуть розраховуватися одночасно монетами і банкнотами відповідних номіналів, поки монети поступово не замінять банкноти в обігу.

Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.

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«14 березня 2018 року о 10:00 в Національному банку України відбудеться презентація нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу», - повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, поки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу.

Нацбанк нагадав, що оновлення номінального ряду національної валюти є плановим і почалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, запровадженої в обіг 9 березня 2015 року.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, внаслідок якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. Нині в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.