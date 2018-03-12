Україна і Нідерланди домовилися про уникнення подвійного оподаткування між країнами

Підписаний протокол передбачає значне розширення можливостей країн щодо обміну податковою інформацією.

Міністерства фінансів України і Королівства Нідерландів підписали протокол про зміни до Конвенції між країнами про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, з боку нашої країни протокол підписав міністр фінансів Олександр Данилюк, з боку Нідерландів - державний секретар Міністерства фінансів Менно Сніл.

За інформацією Мінфіну, протокол передбачає оподаткування дивідендів за ставкою 5%, якщо фактичним власником дивідендів є компанія - власник не менш як 20% капіталу компанії, а також збільшення ставки оподаткування відсотків із 2% до 5%, ставку оподаткування роялті на рівні 5% і 10 %.

Крім того, протокол передбачає нову редакцію статті щодо обміну податковою інформацією, що передбачає значне розширення можливостей сторін у цьому напрямі.

Мінфін зазначив, що підписання протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб на територіях обох країн як шляхом розділення права оподаткування, так і шляхом обліку в податкових зобов'язаннях платника податків однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

У Мінфіні відзначили, що це рішення створює сприятливі умови для інвесторів України і Королівства Нідерландів, стимулює ділову ініціативу підприємців і регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх відносинах між державами.

Крім того, рішення дозволить запобігати ухиленню від сплати податків із одночасним зниженням тиску на законослухняних платників податків, усунути податкову дискримінацію, створити механізми поліпшення співпраці між податковими органами країн і забезпечити обмін податковою інформацією.

Довідка УНІАН. Україна і Королівство Нідерландів погодили проект протоколу про зміни до Конвенції між країнами про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковому ухиленню щодо податків на доходи і майно під час переговорів у Гаазі в квітні 2016 року.